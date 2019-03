Verkauft Daimler die Marke Smart an Chinesen?

Die Veräußerung der Hälfte der Kleinwagen-Marke Smart an den Daimler-Großaktionär Geely Automobile könnte noch vor der Autoshow in Shanghai im April bestätigt werden, berichtet die "Financial Times" am Dienstag.

Sowohl Daimler als auch Geely lehnten eine Stellungnahme ab. Der Autokonzern Geely hatte im Februar vergangenen Jahres 9,69 Prozent an Daimler erworben. Der überraschende Einstieg hatte damals eine Debatte ausgelöst, ob Transparenzregeln verschärft werden sollen.

(APA/Reuters)