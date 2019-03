VW verbündet sich angeblich mit Amazon

Produktivität gilt eigentlich als Kernkompetenz der Deutschen. Damit sie aber künftig weiter gesteigert wird, sucht der deutsche Autokonzern VW nun Unterstützung beim Internet-Händler Amazon. Darüber berichtet zumindest die "Süddeutsche Zeitung". Es könnte eine weitreichende Partnerschaft entstehen.

Amazon verfüge über eine der leistungsfähigsten Cloud-Technologien weltweit, heißt es im Bericht. Damit lassen sich Server aus verschiedenen Teilen der Welt verknüpfen und die dort gespeicherten Daten zentral verarbeiten. Nun wolle auch VW diese Rechenkapazitäten nutzen, um dem eigenen Effizienzziel näher zu kommen, schreibt die "SZ".



Möglich werden könnte dies auch durch eine massive Vernetzung, bei der Amazon die Anlagen, Zulieferungen und Lager zusammenschalte. Am Rande der so genannten "Mars"-Konferenz von Amazon-Gründer Jeff Bezos habe Vorstandschef Herbert Diess in der vergangenen Woche eine Zusammenarbeit auf diesem Gebiet vereinbart.



Volkswagen kommentierte den Bericht nicht.

Im Moment arbeiten die Fahrzeugfabriken des VW-Konzerns in aller Welt mit völlig unterschiedlichen Software-Systemen. Das erschwert den Überblick. Auch die Netzwerke der angebundenen Zulieferer arbeiteten mit unterschiedlichen Systemen.

VW-Chef Herbert Diess hatte zuletzt als Ziel vorgegeben, dass die Konzernwerke bis zum Jahr 2025 um ein Drittel produktiver arbeiten sollen.

(red.)