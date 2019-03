Kieler Weltwirtschaftlicher Preis für den Österreicher Hikmet Ersek

Der Kieler Weltwirtschaftliche Preis in der Kategorie Wirtschaft geht an den Österreicher Hikmet Ersek, Vorstandsvorsitzender des Unternehmens Western Union. Ersek, Sohn einer Österreicherin und eines Türken, sei ein äußerst erfolgreicher Unternehmer, ein leidenschaftlicher Verfechter der Globalisierung und ein sozial verantwortungsvoller Weltbürger, hieß es in der Laudatio.

Unter Ersek habe sich Western Union immer wieder mit Hilfsprogrammen in wirtschaftlichen Krisenregionen engagiert und gerade in Zeiten akuter Krisen auf Gebühren für Überweisungen in diese Regionen verzichtet, lobte der Vizepräsident der IHK Schleswig-Holstein, Klaus-Hinrich Vater. Der Weltwirtschaftliche Preis wird am 23. Juni während der Kieler Woche im Kieler Rathaus überreicht.

In der Kategorie Politik wurde der Bundestagspräsident und frühere Finanzminister Wolfgang Schäuble (CDU) geehrt, in der Kategorie Wissenschaft der türkisch-amerikanische Volkswirt Daron Acemoglu vom Massachusetts Institute of Technology für seine Armutsforschung.

(APA/dpa-AFX)