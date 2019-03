Ford sperrt in Russland drei Fabriken zu

Wie der US-Autobauer ford am Mittwoch mitteilte, werde das russische Gemeinschaftsunternehmen Ford Sollers zwei Montagewerke sowie eine Motorenfabrik in Russland dicht machen. Die Schließungen seien mit "erheblichen" Arbeitsplatzverlusten verbunden, hieß es ohne nähere Angaben.

Die Pkw-Produktion laufe damit bei Ford Sollers Ende Juni aus. Nach der Neuaufstellung des Joint Ventures liege der Fokus in Russland auf Nutzfahrzeugen. Die Führung des Unternehmens gehe von Ford auf den russischen Partner Sollers über.

"Die neue Ford Sollers Struktur unterstützt Fords globale Strategie zur Neuausrichtung, unsere Führung bei Nutzfahrzeugen auszubauen und das Europa-Geschäft in den Marktsegmenten auszuweiten, die bessere Renditen auf investiertes Kapital bieten", erklärte Ford-Europa-Chef Steven Armstrong. Der russische Pkw-Markt sei in den vergangenen Jahren erheblich unter Druck geraten und die Erholung verlaufe langsamer als gedacht.

Das Europa-Geschäft von Ford steckt tief in den roten Zahlen. Im Zuge der Sanierung will der US-Autobauer auch in Deutschland mehr als 5000 Stellen abbauen. Der zweitgrößte US-Autobauer steht unter Druck, nachdem der Rivale General Motors sein Europa-Geschäft an Peugeot verkauft und Opel unter dem französischen Autobauer wieder Tritt gefasst hat.

(APA/Reuters)