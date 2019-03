Europas umstrittenste Baustelle

Berlin. Die Fahrt führt durch kleine Dörfer in Deutschlands ärmstem Flächen-Bundesland Mecklenburg-Vorpommern. Irgendwann weist ein Schild hier im Nordosten der Republik den Weg zu einer Kite-Surfschule an der Ostsee – und zu Europas umstrittenster Baustelle. Kalter Wind bläst vom nahen Meer über Container, Leitungen, Kräne. An einer Stelle lugt eines von zwei schwarzen Rohren aus dem sandigen Boden hervor. Es gibt einige in Europa, die diese Rohre für eine geopolitische „Waffe“ des Kremls halten, für ein Werkzeug, um Europa zu spalten.



So sieht das etwa Manfred Weber, Spitzenkandidat der Europäischen Volkspartei, der alles tun will, um den Bau noch zu stoppen. Der US-Botschafter in Berlin, Richard Grenell, schreibt wütend Briefe an die deutsche Regierung, in denen er wegen dieser Pipeline Sanktionen androht. Es ist also tatsächlich ein sehr berüchtigtes Rohr, das hier einbetoniert im Sand liegt und ein Teil von Nord Stream II ist, des Projekts des russischen Gazprom-Konzerns, der Gas durch die Ostsee hierher nach Lubmin in Mecklenburg-Vorpommern pumpen will.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 28.03.2019)