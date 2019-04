Am Papier waren sie ja alle immer schon gut. Google hat sich das Credo „Don't be evil“ in die Grundmauern gemeißelt. Facebook lechzt offiziell nicht nach den Daten seiner Nutzer, sondern danach, die „Welt näher zusammenzubringen.“ Peter Thiels Datenanalysefirma Palantir hat es mit dem vagen Versprechen „zu tun, was richtig ist“, immerhin zu 20 Milliarden US-Dollar Marktwert gebracht.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 31.03.2019)