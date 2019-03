Xia Xiaobo ist das Gesicht einer neuen Klasse in China. Der 34-Jährige war einst Bauer, dann zog er wie Millionen andere Bauern in die neu entstandenen Industriestädte am Perflussdelta im Süden Chinas. Wegen der vielen Produktionsstätten auch bekannt als „Werkbank der Welt“. Dort war Xia dann Wanderarbeiter. In der Stadt Dongguan heuerte er bei einer japanischen Elektronikfirma an.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 31.03.2019)