Warum Aprilscherze der Wirtschaft schaden

Es klang alarmierend, was ein Mitarbeiter der „Deutschen Gesellschaft für Wirtschaftsforschung“ da wissenschaftlich belegt haben wollte: Seit 1789 habe die deutsche Wirtschaft unter gezählten 2500 Aprilscherzen gelitten. Alles habe mit einem Bericht über taubeneiergroße Hagelkörner in einer Berliner Zeitung begonnen. Tausende Menschen seien in der Früh vom Gang zur Arbeit abgehalten worden, die Maschinen standen an diesem Tag still. Mittlerweile müsse man sich nur ausrechnen, welche Kursabstürze ein einzelner Witzbold mit einem gut platzierten Aprilscherz anrichten könnte. Wenn die Regierung an der schwarzen Null festhalten will, sollte sie ernsthaft überlegen, solche Gags zu verbieten, resümierte der entrüstete Ökonom in der „Deutschen Welle“.



April, April: Weder der Forscher, noch seine Gesellschaft, die einen an das renommierte „Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung“ (DIW) erinnern könnte, existierten. Das war 2016. Zwei Jahre später lieferte Tesla-Chef Elon Musk die Bestätigung, dass die erfundene Warnung nicht allzu realitätsfern war.