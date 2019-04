Ferrero kauft Snack- und Keksmarke von Kellog's

Das norditalienische Unternehmen Ferrero kauft für 1,3 Milliarden Dollar (1,2 Milliarden Euro) die beiden Snack- und Keksmarken Keebler und Famous Amos vom US-Konzerns Kellog's, der vor allem wegen seiner Frühstücksflocken bekannt ist, teilte Ferrero mit. Die Italiener setzten sich gegen den US-Konkurrenten Hostess Brands durch.

"Wir sind dabei, ein Portfolio konsolidierter Marken mit starken Positionen in ihren Marktbereichen aufzubauen. Damit können wir unser Portfolio diversifizieren und in den USA, dem größten Keksmarkt der Welt wachsen", kommentierte Ferrero-CEO Lapo Civitelli.

Ferrero, Hersteller von "Nutella" und "Mon Cheri", hat im Geschäftsjahr 2017/18 seinen Umsatz um 2,1 Prozent auf 10,7 Milliarden Euro gesteigert. Das Wachstum wurde vor allem dank der positiven Resultate in Deutschland, Frankreich, Italien, Polen, Großbritannien und den USA vorangetrieben. 673 Millionen Euro wurden voriges Jahr investiert. Das Familienunternehmen kontrolliert weltweit 94 Tochtergesellschaften und 25 Produktionsanlagen und ist in 170 Ländern präsent. In Österreich ist Ferrero mit einer eigenen Niederlassung in Innsbruck vertreten.

