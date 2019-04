Burger King testet fleischlosen "Whooper"

In der Fast-Food-Kette Burger King wird normalerweise der Fleischeslust gefrönt. Doch nun springt auch sie auf den Vegan-Trend auf und testet 59 US-Filialen eine pflanzliche Alternative. Der "Impossible Whooper" wird wie ein fleischiger "Whooper" zubereitet, allerdings mit Patties des Herstellers "Impossible Foods". Dieser bietet seit 2016 vegane Laibchen an, die Fleisch möglichst nahe kommen sollen. Auch der vegetarische "Whooper" soll fast genauso schmecken wie die normale Version.

Die Nachfrage nach fleischlose Alternativen ist mittlerweile so groß, dass auch McDonald's, Burger King und Co. an dem Trend vorbeikommen. Ansprechen will Burger King mit dem neuen Burger übrigens nicht in erster Linie Veganer und Vegetarier, sondern Menschen, "die nicht jeden Tag Fleisch essen wollen", wie die Kette gegenüber "CNN" sagt. Ein Pluspunkt sei außerdem, dass der vegetarische (auf Wunsch auch vegan zubereitete) Burger weniger Kalorien habe.

– Burger King

>>> Bericht auf "CNN.com"

(Red.)