Panama-Papers: Eine Milliarde Euro Steuernachzahlung

Berlin. Etwa drei Jahre nach den Enthüllungen der Panama-Papers über Tausende Briefkastenfirmen und Steuertricksereien haben Behörden nach Medienberichten weltweit umgerechnet 1,07 Mrd. Euro an Strafen und Steuernachzahlungen verhängt. In Österreich gab es als Ergebnis der Ermittlungen Steuernachforderungen von 2,4 Mio. Euro, wie aus dem Finanzministerium zu erfahren war. In Deutschland seien rund 150 Mio. Euro zusammengekommen. Der größte Teil entfalle auf Strafgelder für Banken.

Im Frühjahr 2016 hatte ein internationales Mediennetzwerk mit den Panama-Papers Finanzströme in der mittelamerikanischen Steueroase enthüllt. Weltweit waren dadurch Politiker, Geschäftsleute und Prominente unter Druck geraten. Der internationalen Medien zugespielte Datenberg zeigte große Geldströme nach Panama, wo Tausende Briefkastenfirmen angesiedelt sind. Ob es sich um strafbare Geschäfte handelt, hatten weltweit Staatsanwälte geprüft.

Die heimische Finanz habe 54 Fälle herausgefiltert, sagte der Leiter der Abteilung Betrugsbekämpfung im Finanzministerium, Herwig Heller, am Mittwoch im ORF-Radio. „Aus 15 Fällen haben wir ein Mehrergebnis von 2,4 Millionen bei den Panama-Papers erzielt.“ Darüber hinaus habe die Finanzmarktaufsicht Strafen gegen die Hypobank Vorarlberg und Raiffeisen International verhängt. Raiffeisen soll 2,8 Mio., die Hypo 400.000 Euro Strafe zahlen, weil sie laut FMA ihre Sorgfaltspflichten zur Verhinderung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung verletzt haben. Die Banken haben gegen die Bescheide berufen. (APA)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 04.04.2019)