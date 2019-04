Nein, wir haben heute leider keine Jacke für Sie!

Know your costumer. Die Lektion beherzigt die Outdoormarke Patagonia wie keine zweite. Ja, Patagonia kennt ihre Kunden. Im kalifornischen Ventura weiß man, dass der umweltbewusste Bergsteiger entzückt ist, wenn ihm der Verkäufer anbietet, die alte Softshelljacke doch lieber zum Ausbessern ins Geschäft zu bringen, als unnötigerweise gleich eine neue zu kaufen. Und bitte: Wer am Black Friday, dem Tag aller Rabattschlachten, bei Patagonia einkaufen wolle, solle sich zuerst überlegen, ob er nicht bereits genug Funktionswäsche im Schrank hat.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 05.04.2019)