Berlin. Der „Alex“, wie ihn der Berliner nennt, also der Alexanderplatz, war ein zentraler Ort der DDR. Hier gab es große Paraden, hier feierte sich der Arbeiter- und Bauernstaat selbst. Und just hier beginnt heute ein neues sozialistisches Abenteuer. Zu Mittag protestieren Berliner auf dem „Alex“ gegen „Mietenwahnsinn“ und „Verdrängung“, also gegen den Mangel an bezahlbarem Wohnraum, der die Hauptstadt umtreibt.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 06.04.2019)