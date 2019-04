Mehr Stehen als Sitzen: Ist das die Zukunft des Fliegens?

Eine Flugreise ist schon längst kein Luxus-Erlebnis mehr: Getränke muss man immer öfter selbst bezahlen, die Verpflegung ist so Naja und für jede Kleinigkeit wird eine Extra-Gebühr kassiert. Und dann gibt es da noch die leidige Geschichte mit den Sitzabständen. Vor allem in Billigairlines werden Fluggäste immer enger zusammengequetscht. Dafür werden die Flugtickets aber auch immer billiger.

Da ist es eigentlich nur konsequent, dass der italienische Flugzeugausstatter Aviointeriors eine noch platzsparendere Alternative entwickelt hat: Auf dem Sitz „Skyrider 3.0.“ steht der Passagier mehr als er sitzt. Der Stehsitz, der an einen Fahrradsattel mit Lehne erinnert, benötigt nur 58 Zentimeter Platz. Er wurde bei der Fachmesse „Aircraft Interiors Expo“ in Hamburg vorgestellt.

Ziel sei es nicht, möglichst viele Passagiere in ein Flugzeug zu stopfen, sondern eine weitere Differenzierung zu schaffen, erklärte der Entwickler Aviointeriors: „In einer Kabine könnte es in Zukunft Economy, Premium Economy, Business Class und Ultra-Basic-Economy Platz finden".

Wie es sich in besagter „Ultra-Basic-Economy“ so sitzt, haben Messebesucher dann am eigenen Leib erfahren:

Welcome to the Male Infertility Airbus 747 of the future! #Aviointeriors ✈️ pic.twitter.com/6HToX6RqxU — Cece (@AT_Cece213) 5. April 2019

Besonders gemütlich sieht das nicht aus, Interesse bei den Fluglinien gibt es dennoch. So hatte etwa Ryanair schon vor Jahren die Idee, Stehplätze einzuführen und kündigte bereits Testflüge an. Aufgrund von Sicherheitsbedenken der Luftfahrtbehörden wurde das Projekt dann aber wieder auf Eis gelegt.

Ungeeignet für die Langstrecke

Auch das Unternehmen Aviointeriors arbeitet schon seit 2010 an den Stehsitzen, mittlerweile wurde die dritte Version des „Skyrider“ präsentiert. Gaetano Perugini, technischer Berater bei Aviointeriors, räumte gegenüber „CNN“ ein, dass sich die Sitze für einen Langstreckenflug nicht eignen. Auf einen Drei-Stunden-Flug könne man allerdings Geld sparen. Das trockene Fazit der „CNN"-Journalistin, die die Sitze in Hamburg getestet hat: Mit dem gesparten Geld kann man sich dann gleich auf den Weg zum Physiotherapeuten machen.

