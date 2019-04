Ökonom Ghemawat: „Die Globalisierung wird überschätzt“

Wien. Von einer „globalisierten Welt“ zu sprechen, ist heute selbstverständlich. Es ist eine Phrase, die wir ohne nachzudenken verwenden. „Aber die Globalisierung wird generell überschätzt“, sagt der Ökonom Pankaj Ghemawat von der Stern School of Business an der New York University. Der gebürtige Inder gilt international als Autorität auf dem Gebiet der Globalisierung. Anfang Juni kommt er als Speaker zum Wiener Strategieforum (siehe Infobox). Auch, um mit Mythen über die angeblich unaufhaltsame Globalisierung aufzuräumen, sagt er der „Presse“.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 04.12.2019)