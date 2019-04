Bayrischer Wirtschaftsminister: „Auch China wird Probleme bekommen“

Die Presse: Was die Bayern und Österreich wirtschaftlich verbindet, ist die Liebe zum Verbrennungsmotor. Ist das eine Liebe, die tragisch enden wird?



Hubert Aiwanger: Der Verbrennungsmotor wird auf alle Fälle noch Zukunft haben, vor allem auch in modernisierter Form. Trotzdem ist es natürlich sinnvoll, in die E-Mobilität zu gehen. Aber nur, wenn wir den Strom aus erneuerbaren Quellen beziehen. Wenn man den Strom allerdings aus Braunkohlekraftwerken bezieht, dann ist das ein Unsinn.



Weg von den fossilen Brennstoffen, das kann ja nur der erste Schritt sein.



Der zweite müsste in Richtung Wasserstoff und Brennstoffzelle gehen.



Aber genau bei Brennstoffzelle und Co. scheinen die bayrischen Autobauer am falschen Fuß erwischt worden zu sein.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 13.04.2019)