Wird Hauskauf auf Knopfdruck möglich?

Wien. Bei der digitalen GmbH-Gründung ist Österreich mit einem Pilotprojekt vorgeprescht, Frankreichs Notare haben das beim Grundbuch geschafft: Im Oktober 2018 ging dort der erste elektronische „Kauf auf Distanz“ über die Bühne. Das könnte Liegenschaftstransaktionen stark vereinfachen – zumal es in Frankreich 354 Grundbücher gibt, die unabhängig voneinander geführt werden und als Kataster bei der jeweiligen Gemeinde liegen. Beim elektronischen Kauf müssen Käufer und Verkäufer nicht mehr bei einem Notar der Katastergemeinde den Kaufvertrag unterschreiben, jeder kann zu einem Notar in seiner Nähe gehen. Der Kaufvertrag wird in einer Videokonferenz verlesen, in einem sicheren Datenraum signiert und ins Grundbuch eingetragen.

Bei den Europäischen Notarentagen am 25. und 26. April wird das ein Thema sein, auch dahingehend, inwieweit es sich ausweiten lässt. „Derzeit müssen wir zwar grenzüberschreitend z. B. Verlassenschaftsabhandlungen nach der Erbrechtsverordnung durchführen, aber in die Grundbücher hineinschauen können wir nicht“, beschreibt Ludwig Bittner, Präsident der Österreichischen Notariatskammer, den Istzustand.

Rechtliche Unterschiede

Wenigstens das sollte sich bald ändern: „Der Zusammenschluss der Grundbücher ist im Werden.“ Freilich: Sie sind EU-weit unterschiedlich, mitunter dezentral geführt, auch lückenhaft. In Zukunft werde das System zwar hybrid bleiben, erwartet Bittner, „aber Einsicht nehmen wird man können“. Ganz ähnlich wie beim Firmenbuch.

Dass man aber z. B. ein Ferienhaus in Spanien oder Kroatien von Österreich aus auf Knopfdruck kaufen kann, ist Zukunftsmusik. „Ich würde es auch niemandem raten“, warnt Bittner: „Der Eigentumserwerb ist verschieden geregelt, es gibt Unterschiede im Grundbuchsrecht, im Baurecht, auch das Steuerrecht ist nicht harmonisiert.“ Ohne örtlichen Berater komme man nicht aus. Genauso wie ein virtueller Rundgang durchs Haus die Besichtigung niemals ersetzen kann. (cka)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 18.04.2019)