EU-Schlag gegen Briefkastenfirmen

Straßburg. Fünfeinhalb Wochen hatten Kommission, Parlament und rumänischer Vorsitz miteinander gerungen, 110 Verhandlungsstunden waren dafür in Brüsseler Sitzungssälen gebucht, ehe die Vertreterinnen der drei EU-Institutionen am Nachmittag des 13. März einen wichtigen Schritt zur Bekämpfung von Briefkastenfirmen verkünden konnten. Die neue EU-Richtlinie über grenzüberschreitende Umwandlungen, Verschmelzungen und Spaltungen, auf welche sie sich damals geeinigt haben, wird heute, Donnerstag, im Europaparlament in Straßburg breite Zustimmung erhalten. Ihre Bestätigung durch den Rat, also die nationalen Regierungen, ist dann nur mehr Formsache.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 18.04.2019)