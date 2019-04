Italien: Ein Land im wirtschaftlichen Teufelskreis

Rom. Die Erklärungen aus Rom dürften wohl niemanden überrascht haben. Die desaströsen Zahlen, die die italienische Regierung nun vorgelegt hat, sind schließlich ein Debakel mit Ansage. Es handelt sich dabei um die mittelfristige Finanzplanung von Premierminister Giuseppe Conte, die von der Regierung bis zum 30. April an die EU-Kommission gesendet werden muss. Die erwartete Neuverschuldung für dieses Jahr wird darin von den angepeilten 2,04 Prozent auf 2,4 Prozent angehoben. Sie hat damit genau den Wert, der die Brüsseler Behörde im Herbst noch veranlasst hatte, Italien mit einem Defizitverfahren zu drohen, was erst nach einem wochenlangen Streit abgewendet werden konnte. Eine harsche Reaktion wird aus Brüssel dieses Mal erst nach den Europawahlen am 26. Mai erwartet.



Die Regierung aus der populistischen Fünf-Sterne-Bewegung und der rechten Lega hat den Italienern bei ihrem Antritt im Juni vergangenen Jahres bessere Zeiten versprochen. Das Jahr 2019 werde „bellissimo“, wunderschön, hat Ministerpräsident Conte noch Anfang Februar prophezeit. Von diesen rosigen Zukunftsvisionen ist heute, ein paar Wochen später, nur noch wenig übrig. Auch die Arbeitslosigkeit ist in den vergangenen Monaten wieder leicht angestiegen, auf 10,7 Prozent. Die Jugendarbeitslosigkeit liegt derzeit bei 32,8 Prozent.

