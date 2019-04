Wien/Brüssel. Heute, am Karsamstag, startet sie – die Hauptreisezeit. Für jene, die das Flugzeug nehmen, heißt das vor allem: warten, warten und noch einmal warten. Denn in einem Punkt sind sich Luftfahrtexperten einig: Das Chaos in Europas Himmel, das schon im Vorjahr für extreme Verhältnisse gesorgt hat, wird sich heuer fortsetzen, es könnte sogar noch ärger werden.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 20.04.2019)