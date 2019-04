Die wichtigste Regel von Andrej Trubnikow lautet: „Suche die Nischen.“ Will ein Geschäftsmann auf dem Markt erfolgreich sein, muss er erfinden, was es noch nicht gibt. „Man muss die Lücken sehen, um sie zu füllen“, lässt sein Biograf Trubnikow in einem Buch über den Lebensweg des russischen Unternehmers sagen.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 21.04.2019)