Der Sneaker-Hype: Von flachen Sohlen mit hohen Absätzen

Eine stundenlange Autofahrt in die italienische Kleinstadt Ferrara und ein dreitägiges Camping vor einem Schuhgeschäft, das alles nahm Stephan Storn vor einigen Jahren gerne in Kauf für ein Paar der von Kanye West designten Nike Air Yeezy in Grauplatin. Schließlich gibt es den Turnschuh nur zweitausendmal weltweit, heute wird er für 2000 Euro gehandelt. „Aber einen Bauchstich möchte man dafür nicht riskieren“, sagt Storn. Die Gefahr war im nächtlichen Ferrara gegeben, Sneaker-Spekulanten bedrohten die wartenden Käufer. Da merkte Storn, dass sich die Gruppe der sammelnden „Sneakerheads“ verändert hatte.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 21.04.2019)