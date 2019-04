Wo der Schuh drückt

Friedrich Ammaschell hat es einmal versucht. Der Schuhhändler wollte von seinem Lieferanten wissen, wo die Schuhe hergestellt werden, die er in der Mödlinger Innenstadt verkauft. Antwort bekam er keine. „Zu ,Made in Europe'-Labels habe ich ein gespaltenes Verhältnis“, sagt Ammaschell, „weil sie wenig darüber aussagen, wo der Schuh wirklich herkommt.“ Unternehmensberater Andreas Kornberger, der lange im Management von Schuhketten wie Delka und Stiefelkönig gearbeitet hat, vergleicht die Situation mit dem jüngsten Fall in der Lebensmittelindustrie, als ukrainisches Hühnerfleisch den EU-Stempel bekam, weil der letzte Knochen hier entfernt wurde. „Das ist in der Schuhbranche gang und gäbe. Zwei Drittel der Arbeit passiert irgendwo in Indien, der letzte Handgriff in der Slowakei, die als Herkunftsmarkt genannt wird. Sie haben als Kunde überhaupt keine Möglichkeit, das nachzuvollziehen.“

("Die Presse", Print-Ausgabe, 21.04.2019)