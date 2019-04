Huawei: Gute Geschäfte trotz US-Attacken

Washington/Shenzhen. Seit Monaten trommeln die USA gegen den chinesischen Mobilfunk-Konzern Huawei: Das Unternehmen sei quasi der verlängerte Arm von Pekings Geheimdienst, der die Netz-Technologie von Huawei nütze, um an Staats- oder Firmengeheimnisse westlicher Provenienz zu gelangen. Ebenso lange Zeit wehrt sich der drittgrößte Handy-Produzent der Welt gegen die Anschuldigungen, die von den USA ausgehend auch von europäischen Staaten aufgenommen worden sind. Die US-Regierung hatte westliche Regierungen aufgefordert, Huawei wegen des Spionageverdachts von Aufträgen für Mobilfunk-Netze auszuschließen.

Konkrete Beweise legten die USA bisher nicht vor. Jetzt erheben sie aber neue Anschuldigungen: Der US-Auslandsgeheimdienst CIA wirft Huawei vor, von chinesischen Sicherheitsbehörden finanziert zu werden. Der CIA zufolge habe Huawei finanzielle Unterstützung von Chinas Nationaler Sicherheitskommission, dem chinesischen Militär und einer Stelle des chinesischen Geheimdienstes bekommen, berichtet die „Times“.

Die US-Geheimdienste hätten ihre Erkenntnisse auch mit den Mitgliedern der Sicherheitsallianz „Five Eyes“ geteilt, zu der Großbritannien, Australien, Kanada und Neuseeland gehören, schreibt das britische Blatt unter Berufung auf einen Insider. Huawei weist die Vorwürfe gegenüber der Zeitung zurück.

Die Attacken der USA, die sich nicht nur gegen Huawei, sondern auch den kleineren chinesischen Mitbewerber ZTE richten, haben einen handfesten ökonomischen Hintergrund: Huawei hat nach Ansicht von Fachleuten beim neuen Technologiestandard für den Mobilfunk, 5G, weltweit die Nase vorn. Die USA fürchten, auf diesem wichtigen Sektor ins Hintertreffen zu geraten. US-Präsident Donald Trump hat die Richtung vorgegeben: „Das Rennen um 5G ist ein Rennen, das Amerika gewinnen muss.“

Immerhin haben die USA die chinesischen Anbieter nahezu komplett aus dem Rennen gezogen. Sie spielen beim Aufbau der 5G-Infrastruktur keine Rolle. Auch in Europa, vor allem in Deutschland, ist der Druck auf Huawei gestiegen. Für einen Komplett-Ausschluss gab es aber keinen Konsens. So startete die Mobilfunk-Tochter der Deutschen Telekom, T-Mobile, vor Kurzem in Österreich den europaweit ersten Echtbetrieb mit 5G. Dabei kommt – vorerst im Test – Technologie von Huawei zum Einsatz. Konkurrent Telekom Austria hat sich bereits für Nokia entschieden, Hutchison („3“) für ZTE.

Kräftiges Umsatzplus

Dass Huawei ungeachtet aller Vorwürfe zu den Schwergewichten in der Branche zählt, zeigen die jüngsten Zahlen. Im ersten Quartal sind die Erlöse um 39 Prozent auf 26,81 Milliarden Dollar gestiegen, teilte der in Shenzhen ansässige Konzern am Montag mit. Über den Nettogewinn machte Huawei keine Angaben. Die Gewinnmarge liege mit rund acht Prozent etwas höher als im Vorjahreszeitraum, hieß es. Es ist dennoch das erste Mal, dass das nicht an der Börse gelistete Unternehmen eine Quartalsbilanz vorlegt.

Huawei hat im ersten Quartal 59 Millionen Smartphones ausgeliefert. Der drittgrößte Smartphone-Hersteller hinter Samsung und Apple nannte keine Vergleichszahlen. Die Experten von Strategy Analytics geben die Zahl für das erste Quartal 2018 mit 39,3 Millionen an. Der Konzern hat im Vorjahr seinen Umsatz um 20 Prozent auf 96 Milliarden Euro gesteigert. Der Gewinn nach Steuern wuchs um ein Viertel auf 7,87 Milliarden Euro.

Der bisher äußerst verschwiegene Konzern, der nun aber verstärkt die Öffentlichkeit sucht, um sein negatives Image abzuschütteln, weist im Vergleich zu anderen Multis ein Kuriosum auf: Die Anteile an dem Unternehmen halten offiziell die über 60.000 chinesischen Mitarbeiter. Es wird immer wieder über einen Börsegang spekuliert. (eid/ag)

