Neuer Kaiser: Japan hofft auf Tourismus

Tokio. Die Feierlichkeiten anlässlich der Inthronisierung von Kronprinz Naruhito lassen die japanische Wirtschaft auf ein Milliardengeschäft hoffen. Brauereien, Hotels, Einzelhändler, Restaurants und Bahn reiben sich bereits die Hände. Zehn Tage lang – von 27. April bis 6. Mai – haben Banken, Schulen, Regierungsbehörden und viele Geschäfte geschlossen. Damit soll der neue Kaiser gefeiert werden.

Dessen 85-jähriger Vater Akihito tritt am 30. April nach 31-jähriger Amtszeit ab, Naruhito übernimmt am folgenden Tag. Eine Rekordzahl von 24,7 Millionen – etwa ein Fünftel der Bevölkerung – wird in der freien Zeit nach Einschätzung des Reiseverbands JTB Urlaub machen. „Die Japaner sind in Festtagsstimmung“, sagt ein Sprecher der börsenotierten Brauerei Asahi. (ag.)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 24.04.2019)