Boeing-Gewinn bricht um 21 Prozent ein

Der Gewinn des US-Flugzeugbauers Boeing ist im ersten Quartal 2019 nach den Problemen mit der 737-MAX-Reihe um 21 Prozent eingebrochen. Das Unternehmen kassierte am Mittwoch deshalb auch seinen Ausblick für das Gesamtjahr. Es werde einen neuen Ausblick geben, sobald mehr Klarheit in Sachen der nach zwei tödlichen Abstürzen vorläufig weltweit aus dem Verkehr gezogenen 737-MAX-Flugzeuge herrsche, kündigte der Konzern an.

Seinen Umsatz konnte der weltgrößte Flugzeugbauer entgegen den Erwartungen auf 22,9 Mrd. Dollar (20,4 Mrd. Euro) steigern. Analysten hatten mit einer Milliarde weniger gerechnet. Wie Boeing erklärte, werden Fortschritte auf dem Weg zu einer abschließenden Zertifizierung des Software-Updates für die 737 MAX gemacht. Der Rückgang bei den ausgelieferten 737 MAX im ersten Quartal werde teilweise aufgefangen durch ein besseres Geschäft im Militär- und Servicebereich.

Boeing steht unter Druck, weil Maschinen des Typs 737 MAX nach zwei Abstürzen weltweit Flugverbot haben. Dabei waren Zweifel an der sogenannten MCAS-Automatik aufgekommen, die einen Strömungsabriss verhindern soll. Diese Automatik soll nun ein Update erhalten.

Im vorbörslichen US-Geschäft drehten die Boeing-Aktien nach Bekanntgabe der Quartalsergebnisse ins Minus. Sie verloren 1,1 Prozent, nachdem sie zuvor etwa ein Prozent im Plus gelegen hatten.

– APA

Massive Kritik

Der US-Luftfahrtriese Boeing wird nach den Flugzeugabstürzen in Indonesien und Äthiopien massiv kritisiert und kämpft um seinen Ruf. "Diese letzten Wochen waren die herzzerreißendsten meiner Karriere", sagte Konzernchef Dennis Muilenburg erst vor kurzem. Nach den Unglücken in Indonesien und Äthiopien, bei denen insgesamt 346 Menschen ums Leben gekommen waren, waren weltweit Startverbote für Boeings bestverkaufte Baureihe 737 Max erlassen worden. Die Flugzeuge können nicht ausgeliefert werden, die Produktion der Flieger wurde bereits deutlich gedrosselt. Wegen der noch nicht abschließend geklärten Unfallursachen und Probleme mit einer Steuerungssoftware ist unklar, ob und wann die 737-Max-Maschinen von den Aufsichtsbehörden wieder zugelassen werden.

Es liegen bereits etliche Klagen von Angehörigen der Absturzopfer vor. Sollte sich der Verdacht bestätigen, dass eine hausgemachte fehlerhafte Software der entscheidende Faktor bei den Unglücken war, so würde Boeing eine viel weitreichendere Haftung mit deutlich höherem Schadenersatz drohen. Zudem muss Boeing die staatlichen Strafverfolger fürchten. Der Konzern wird verdächtigt, bei der 737-Max-Zulassung Informationen unterschlagen zu haben, was die Angelegenheit zum Kriminalfall machen könnte.

Die schlechten Nachrichten für Boeing rissen zuletzt nicht ab. Anfang des Monats musste der Konzern zugeben, dass es neben dem MCAS-Programm ein weiteres, möglicherweise sicherheitsrelevantes Softwareproblem bei der 737 Max gibt. Am Freitag kündigte die US-Luftfahrtbehörde FAA dann an, dass das Verfahren zur Wiederzulassung der Unglücksflieger noch mindestens drei Monate dauern dürfte. Und am Sonntag brachte ein Bericht der "New York Times" über angebliche Produktionsmängel beim Langstreckenjet 787 "Dreamliner" Boeing weiter in die Bredouille.

(APA/Reuters)