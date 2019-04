Sind schöne Fotos Reklame?

Wien. Die perfekte Welt beginnt auf Instagram. Auf der Onlineplattform werden Urlaube, Kleider und Essen fotografisch in Szene gesetzt. Sogar das tägliche Work-out sieht gut aus. Längst haben Firmen das ursprünglich private Medium als Werbekanal zu weltweit einer Milliarde Nutzern erkannt. Cathy Hummels, der Ehefrau des deutschen Fußballers Mats Hummels, folgen fast eine halbe Million Fans. Die Breitenwirkung verleiht ihr den Titel Influencer – und führte sie vor das Landgericht München. Der Verband Sozialer Wettbewerb hatte mehrere deutsche Instagram-Berühmtheiten geklagt. Konkret warf er Cathy Hummels vor, verbotene Schleichwerbung zu betreiben – in mehreren Fällen hatte sie Fotos mit Links zu Herstellern versehen, ohne das als Werbung zu kennzeichnen.

Das Münchner Gericht wies die Klage am Montag ab: Informierte Leser wüssten schon aufgrund der hohen Zahl an „Freunden“, dass Hummels mit ihrem Profil kommerzielle Interessen verfolge. Und sie habe bis auf die Produkte im Bild keine Gegenleistung erhalten. Bezahlte Beiträge kennzeichnet sie dagegen als „Bezahlte Partnerschaft“. Welche Auswirkung hat die Entscheidung? Wenig, betont das Gericht. Sie sei als Einzelfall zu werten. Wie sehr, zeigt das Urteil gegen den deutschen Instagram-Star Pamela Reif, die sich und ihre Fitnesskurse vermarktet. Sie wurde vom selben Verband geklagt. Die Karlsruher Richter stimmten dem Schleichwerbung-Vorwurf in ihrem Fall im März zu.

Produktplatzierungen haben in den sozialen Medien ein modernes Mäntelchen bekommen. Einen „alten Hut in neuem Gewand“ nannte IT-Jurist Axel Anderl die wettbewerbsrechtlichen Verstöße in der „Presse“. Am Ende steht die Frage: Kauft der Verbraucher auch, wenn er weiß, dass die hübsche Bloggerin das beworbene Produkt geschenkt bekommt? Und zu welchen Kennzeichnungen ist diese angehalten? In Österreich und Deutschland helfen die Gesetze gegen den unlauteren Wettbewerb (UWG) und Sondernormen für Fernsehen und Radio nur bedingt, Judikatur gibt es kaum. Die AK warnte jüngst, dass der neue quasi-private Auftritt der Werbeträger auf Instagram und Co. für Kinder schwer erkennbar ist.

Der Fall Cathy Hummels könnte juristisch helfen. Ihr Urteil ist nicht rechtskräftig, wenn nötig gehe sie für das „Recht auf freie Meinungsäußerung“ bis vor den Bundesgerichtshof. Auch so ein Verfahren ist Werbung, ohne Kennzeichnungspflicht. (loan)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 30.04.2019)