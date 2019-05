Der neue Jetta von VW findet in den USA reißenden Absatz

Volkswagen hat seine Verkäufe auf dem insgesamt eher schwächelnden US-Automarkt im April abermals kräftig gesteigert. Dank eines reißenden Absatzes des neuen Jetta und anhaltend hoher Nachfrage nach den SUVs Atlas und Tiguan konnte das Unternehmen laut Mitteilung vom Mittwoch 31.309 Neuwagen absetzen, um 8,7 Prozent mehr als im Vorjahresquartal. Seit Jahresbeginn beträgt das Plus 3,9 Prozent.

Damit macht der deutsche Autohersteller auf dem US-Markt, wo die Verkäufe nach dem Abgasskandal zeitweise eingebrochen waren, weiter deutlich an Boden gut. Für die anderen deutschen Hersteller lief es im vergangenen Monat weniger rund. Einen besonders herben Dämpfer erlitt VWs Oberklassetochter Audi, bei der die Verkäufe um 21 Prozent einbrachen. Auch Daimler geriet mit seiner Marke Mercedes-Benz unter die Räder - hier betrug das Minus knapp 15 Prozent. Der Rivale BMW schaffte mit seiner Stammmarke immerhin ein Plus von 1,4 Prozent.

Insgesamt stehen die Zeichen auf dem US-Markt nach jahrelangem Absatz-Boom weiter auf Abschwung, im April hielten sich die Amerikaner beim Autokauf erneut eher zurück. So mussten große Hersteller wie Fiat Chrysler oder Toyota starke Absatzeinbußen verkraften, branchenweit zeichnet sich der vierte Monat mit sinkenden Verkäufen in Folge ab. Auch die Marktführer General Motors und Ford, die ihre Zahlen nur noch im Quartalstakt veröffentlichen, büßten zuletzt ein - obwohl Pick-up-Trucks und SUVs weiter gut gefragt sind. Den neuen Jetta kann man in Europa nicht kaufen – imago/Xinhua Die Autoindustrie steht derzeit im Mittelpunkt von Handelstreitigkeiten zwischen den USA und der Europäischen Union. US-Präsident Donald Trump hat Strafzölle für europäische Autoproduzenten angedroht, sollte die EU nicht zu einer Öffnung insbesondere ihrer Agrarmärkte bereit sein. Dagegen sträubt sich insbesondere Frankreich, während US-Autozölle vor allem Deutschland treffen würden.

Jetta nicht in Europa erhältlich

Der neue Jetta wird übrigens nicht in Europa verkauft. In den USA bedient der Jetta 2019 nach wie vor einen günstigen Markt. Die Kunden legen in dem Sektor Wert auf niedrigen Verbrauch und geringe Kosten. Die Basisausstattung wird dort um rund 15.000 Euro angeboten. In Österreich und im restlichen Europa ist der neue Jetta nicht beim VW-Händler zu finden. Nur der größere Passat als Limousine und der Arteon als Coupe lassen sich dort in der Angebotsliste finden. Gründe der Reduzierung der Modelle dürften die Absatzzahlen der Vorjahre sein und möglicherweise die bald anrollende Elektroflotte von VW.

(APA/dpa, Red.)