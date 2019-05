Dieselskandal: Zeugen belasten Ex-VW-Chef

Wien/Braunschweig. Martin Winterkorn war kein abgehobener Manager, der nur gut verkaufen konnte, aber sich mit seinen Produkten nicht auskannte. Im Gegenteil: Der einstige VW-Konzernchef testete persönlich Autos, rüttelte an der Verkleidung und hielt seinem Produktionschef eine Standpauke, wenn etwas wackelte und schepperte.

Von den Manipulationen bei den Dieselmotoren, damit die Autos die strengen US-Abgasnormen erfüllen, hat Winterkorn nach eigenen Angaben aber nichts gewusst. Erst knapp vor Auffliegen des Skandals im September 2015 sei er darüber informiert worden.

Stimmt nicht, sagen nun vier Kronzeugen in der 692-seitigen Anklageschrift der Staatsanwaltschaft Braunschweig. Laut Recherchen der „Süddeutschen Zeitung“, des WDR und des NDR will der Staatsanwalt mit ihrer Hilfe Winterkorn des Betrugs an Autokäufern und anderer Delikte überführen.

Skandal kostete 30 Mrd.

Der ehemalige VW-Konzernchef sei demnach am 27. Juli 2015 von drei VW-Leuten unabhängig voneinander über die Manipulationen informiert worden. Trotzdem seien weiterhin schmutzige Dieselautos als sauber verkauft worden, weil sich Winterkorn gegen die Offenlegung des Betrugs entschieden und gehofft habe, die Gesetzesverstöße weiter verschleiern zu können. So lautet der zentrale Vorwurf der Staatsanwaltschaft.

Von den Anwälten des Beschuldigten gab es bisher keine Stellungnahme. Winterkorn hat eine vorzeitige Information stets bestritten. Die „Süddeutsche“ räumt in ihrem Bericht ein, dass Beschuldigte in solchen Affären gern Vorgesetzte belasten, um sich selbst zu entlasten. Die Zeitung berichtet auch von Widersprüchen. Wann die Gerichte entscheiden werden, ist noch offen.

Der Dieselskandal hat den Volkswagen-Konzern inzwischen 30 Milliarden Euro gekostet, wie die jüngst vorgelegten Quartalszahlen belegen. Damit seien derzeit absehbare Kosten abgedeckt, weitere aber nicht ausgeschlossen, hieß es. Das meiste Geld floss für Vergleiche und Strafen in die Vereinigten Staaten. (red./ag.)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 04.05.2019)