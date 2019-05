Es ist so etwas wie die Aschenputtel-Geschichte der Autoindustrie: 2008 sah kaum jemand eine Zukunft für Jaguar und Land Rover, die beiden britischen Traditionsmarken standen vor dem Abgrund. Dann stieg der indische Tata-Konzern ein, ließ Designern und Ingenieuren freie Hand – und von da an legten die Verkaufszahlen jährlich im zweistelligen Prozentbereich zu. Und alle fuhren glücklich und zufrieden Jaguar und Land Rover bis an ihr Lebensende. . .

Jetzt weiterlesen mit premium Sie sind bereits Abonnent? Klicken Sie hier, um sich einzuloggen ("Die Presse", Print-Ausgabe, 05.05.2019)

Jetzt zum Economist Morgenmail-Newsletter anmelden Starten Sie mit den wichtigsten Wirtschaftsnachrichten und Analysen der „Presse“ in den Tag. Alles was wichtig war und wird um 7 Uhr in Ihrem Postfach. Jetzt anmelden Ich stimme zu, den oben angeführten Newsletter zugeschickt zu bekommen. Ich kann diese Zustimmung jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen. Details dazu in der Newsletter-Datenschutzerklärung. Dieses Formular wird durch das reCAPTCHA von Google geschützt. Datenschutzerklärung und Nutzungsbedingungen.

Meistgekauft