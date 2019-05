Was gegen die 4-Tage-Woche spricht

Wien. Es ist das nächste große Ding für die Gewerkschaften: die Arbeitszeitverkürzung bei vollem Lohnausgleich. Nicht nur in Österreich haben sich die Arbeitnehmervertreter das auf die Agenda gesetzt. Der Dachverband der britischen Gewerkschaften hat die Vier-Tage-Woche voriges Jahr zu einem Ziel des Jahrhunderts erklärt. Kein Wunder also, dass eine große Firma in Großbritannien für Gesprächsstoff sorgte, als sie ankündigte, über eine Vier-Tage-Woche nachzudenken. Es war ja auch nicht irgendeine Firma, sondern der Wellcome Trust. Das ist nach der Bill and Melinda Gates Foundation die weltweit zweitgrößte Stiftung zur Forschungsförderung. Nun ist sie wieder im Gespräch. Denn der Plan wurde abgeblasen.

