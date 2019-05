Elektro- und Hybrid-Autos in der EU machen weniger als ein Prozent aus

Österreich liegt EU-weit an achter Stelle, was die Zahl der gemeldeten Autos mit Elektro- und Hybridantrieb betrifft. Von 4,9 Millionen angemeldeten Pkw in Österreich haben gut 42.000 einen strombetriebenen oder -unterstützten Motor. Das entspricht einem Anteil von 0,86 Prozent an allen heimischen Autos, wie Eurostat am Dienstag meldete. Die Zahlen beziehen sich auf 2017.

Der EU-Durchschnitt bei E-Autos am Gesamt-Pkw-Aufkommen liegt demnach bei 0,8 Prozent. Sprich: Von allen 262 Millionen in der Union angemeldeten Fahrzeugen kommen nur zwei Millionen ohne rein fossile Brennstoffe aus. Wobei Eurostat darauf hinwies, dass nur aus 24 Mitgliedsländern Daten verfügbar seien. Diesen zufolge haben fünf Staaten bereits die 1-Prozent-Hürde überschritten: Schweden (2,4), Polen (1,9), Großbritannien (1,5), Frankreich (1,4) und Belgien (1,2). Am unteren Ende der Skala liegen Lettland, Tschechien und Kroatien.

(APA)