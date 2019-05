Ein Königreich für eine Handvoll Sand

Wien. Die Weltwirtschaft ist auf Sand gebaut. Und das im wahrsten Sinne des Wortes. 200 Tonnen Sand verpulvert der typische Häuslbauer in Österreich für sein Eigenheim. Aber auch in jedem Zentimeter Asphalt, in jeder Glasscheibe und in jedem Solarpaneel stecken Sandkörner. Dubai muss bereits Sand aus Australien importieren, um seine gewaltigen Bauvorhaben umzusetzen. Denn obwohl es auf der Erde genug Wüsten gibt, geht ihr der unterschätzte Rohstoff langsam, aber sicher aus.

