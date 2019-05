Chinesischer Autozulieferer schafft 1000 Jobs in Serbien

Der chinesische Autozulieferer Xingyu Automotive Lighting Systems Co. Ltd., Mehrheitseigentümer des burgenländischen Flachkabelherstellers I&T, will im südserbischen Nis ein neues Werk um rund 50 Millionen Euro errichten. Das sagte Serbiens Wirtschaftsminister Goran Knezevic laut serbischen Medienberichten.

Die Bauarbeiten für die Fabrik sollen 2020 beginnen, der neue Betrieb soll 1000 Leute beschäftigen. Die Produktion sei für die führenden Autobauer in Frankreich, Deutschland und die Slowakei bestimmt, heißt es.

In Serbien investiert auch der Triebwerksbauer MTU Aero Engines. Wie Präsident Serbiens Aleksandar Vucic nach einem Treffen mit dem Vorstandsmitglied der deutschen Firma Michael Schreyögg erklärte, dürfte der Betrieb unweit von Belgrad, wahrscheinlich in Nova Pazova, angesiedelt werden. In einer ersten Phase sollen 450 Mitarbeiter angestellt werden.

