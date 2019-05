Gemeinsam fliegen, aber getrennt sitzen

Wien. Gemeinsam in den Urlaub fliegen und auch nebeneinander im Flieger sitzen: Will sich eine Familie nicht dem Zufallsprinzip unterwerfen, muss sie extra reservieren – und zahlen. Diese Vorgangsweise von Ryanair und ihrer Tochter Lauda, aber auch dem Konkurrenten WizzAir sorgt für Aufregung. Lauda erhoffe sich so zusätzliche Einnahmen, berichtete am Mittwoch „AviationNetOnline“.

Die Airline erklärte dazu, die Plätze nach dem Zufallsprinzip zu vergeben. Eine Sitzplatz-Reservierung kostet vier Euro pro Passagier und Flug. Für Familien besteht laut Geschäftsbedingungen eine Reservierungspflicht. Die Beförderungsbedingungen sind allerdings in äußerst holprigem Deutsch verfasst und zum Teil widersprüchlich.

Bei großer Nachfrage, etwa in den Sommermonaten, können die Reservierungsgebühren von vier auf bis zu 15 Euro steigen und auch für Kinder verlangt werden, heißt es dort weiter.

Bei der Ryanair sorgt diese Praxis seit längerer Zeit für Aufregung. Passagiere und Verbraucherschützer in Irland und Großbritannien hegten schon länger den Verdacht, dass Familien und gemeinsam Reisende über einen Algorithmus absichtlich auseinandergesetzt werden. Laut einem Bericht der irischen Zeitung „Independent“ passiert das über den Nachnamen sowie die Buchungsnummer.

Laut „Daily Mail“ setzt auch WizzAir Familien, Paare und Gruppen ohne Sitzplatz-Reservierungen auseinander. Ob weitere Billigfluglinie ähnlich vorgehen, ist nicht bekannt.

In den USA verboten

In den USA ist indes das Auseinandersetzen von Familien sogar per Gesetz verboten. Der US-Kongress verabschiedete 2016 den „Families Flying Together Act“.

Schon seit Jahren lukrieren Airlines mit zusätzlichen Gebühren Millioneneinnahmen. Das betrifft vor allem auch das Gepäck. So ist bei Ryanair und Lauda sowie WizzAir auch größeres Handgepäck kostenpflichtig. (APA)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 09.05.2019)