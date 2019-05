Lieber nicht mit Ryanair

Teure Koffer und sogar kostenpflichtiges Handgepäck, keine Sitzplatzwahl, Streiks und Flugausfälle: Ryanair ist zwar billig - allerdings auch nur im Ticket-Grundtarif - aber sonst verursacht die größte europäische Billig-Airline eher Ärger denn Zufriedenheit. Nicht ganz überraschend kommt daher der letzte Platz im Ranking der 72 besten und schlechtesten Airlines sowie 132 Flughäfen 2019, die das Fluggastrechte-Portal AirHelp erstellt hat.

Die schlechte Wertung - gemessen wurden Pünktlichkeit, Servicequalität und die Vorgangsweise bei Beschwerden - teilt sich Ryanair übrigens mit zwei weiteren europäischen Billig-Airlines, EasyJet und Thomas Cook Airlines, sowie Korean Air und Kuwait Airways.

Im Vorjahr habe es weniger Wetterkapriolen gegeben als in anderen Jahren, was sich positiv auf die Pünktlichkeitsraten ausgewirkt habe, betont AirHelp-Chef Henrik Zillmer. Amerikanische Flughäfen und Fluglinien seien von wetterbedingten Verspätungen häufiger betroffen. „Wenn es auf dem New Yorker Flughafen JFK auch nur minimal Schnee gibt, wird er geschlossen", so Zillmer. Das dürfte auch dazu geführt haben, dass der Airport Newark in New Jersey (nahe New York) am schlechtesten abgeschnitten hat. Newark wird auch von der AUA angeflogen.

Überraschung Athen

Insofern haben Flughäfen in sonnigen Weltregionen einen Vorteil: Das hat Doha (Katar), Haneda (Tokio) und Athen mit zu den ersten drei Plätzen verholfen, wobei aber nicht nur die Püktlichkeit, sondern auch die Servicequalität und die Shopping- sowie Restaurant-Angebote in die Bewertung einbezogen worden sind. Athen überraschte vorerst die Experten von AirHelp. „Der Flughafen arbeitet effizient", sagt dazu Scott Mayerowitz von der Reise-Website Points Guy. Schnick-Schnack wie einen Schmetterlings-Garten (in Singapur) oder Ähnliches gebe es zwar nicht, „aber man wählt ein Reiseziel ja auch nicht, weil der Flughafen so super ist, sondern weil man dort geschäftlich zu tun hat oder das Land bzw. die Stadt touristisch attraktiv ist."

Die beste Airline kommt übrigens auch aus der Golf-Region: Qatar Airways liegt zum zweiten Mal in Folge an der Spitze, gefolgt von American Airlines, Aeromexico, SAS und Qantas.

Generell meint Zillmer, dass die Fluggesellschaften ihre Performance verbessern müssen, was den Umgang mit Beschwerden betrifft. Mayerowitz ist überzeugt, dass solche Rankings sehr wohl etwas bringen und ein Ansporn für Verbesserungen sind.