ThyssenKrupp: Zurück an den Start

Die Sensation ist perfekt: Der deutsche Industriekonzern ThyssenKrupp sagt Insidern zufolge seine geplante Aufspaltung in zwei Teile ab. Auch die geplante Stahl-Fusion mit Tata Steel sei vom Tisch, sagten mehrere mit den Plänen vertraute Personen. Damit werde nicht mehr gerechnet. Damit steht der deutsche Konzern mehr oder weniger wieder am Anfang seiner Pläne zur Neuordnung, die auch mehr Effizienz und Profitabilität bringen soll.

Stattdessen erwäge die Konzernspitze nun eine Holding-Struktur mit der Möglichkeit, die Aufzugssparte abzuspalten oder teilweise an die Börse zu bringen.

Wenn der Spruch stimmt, dass die Börse immer Recht hat, dann kommt das Aus für die Spaltung zurecht: Die Aktien von ThyssenKrupp sprangen am Vormittag in der Spitze um mehr als acht Prozent nach oben.

Die geplante Konzernaufspaltung in einen Industriegüter- und einen Werkstoffkonzern ist das ureigene Projekt von Konzernchef Guido Kerkhoff, der seit knapp einem Jahr im Amt ist. Dazu sollte er am Dienstag bei der Zahlenvorlage auch Details bekanntgeben. Doch wegen des Kursverfalls der Thyssen-Aktien - am Mittwoch sank der Kurs auf den tiefsten Stand seit 15 Jahren - mache die Aufspaltung keinen Sinn mehr, heißt es.

Denn das konjunkturanfällige Werkstoffgeschäft sollte finanziell abgesichert werden, indem es an dem profitableren Industriegüterkonzern eine Beteiligung hält. Je weniger ThyssenKrupp jedoch wert ist, desto höher müsste die Beteiligung des Werkstoffkonzerns sein. Zudem wurden die Kosten der Aufspaltung im Konzern auf rund eine Milliarde Euro geschätzt. Auch deshalb stellte die neue Aufsichtsratschefin Martina Merz das Vorhaben noch einmal auf den Prüfstand.

Die noch von Kerkhoffs Vorgänger Heinrich Hiesinger geplante Fusion des Stahlgeschäfts mit dem Rivalen Tata Steel wurde nicht nur von Anfang an von den Belegschaften massiv bekämpft. Sie traf auch bei den europäischen Wettbewerbsbehörden auf Widerstand, die zahlreiche Bedenken anmeldeten. Inzwischen gehe man bei ThyssenKrupp nicht mehr davon aus, dass dieser Plan umgesetzt werden könne.

Kerkhoff muss nun einen Plan B aus dem Hut zaubern. Das könnte eine Holding-Struktur für den Traditionskonzern sein, bei der die profitable Aufzugssparte abgespalten oder zum Teil an die Börse gebracht werden würde.

(eid/ag)