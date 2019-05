Handgepäck beim Fliegen kann auch im Frachtraum landen

Um Kosten und Zeit zu sparen, reisen immer mehr Passagiere nur mit Handgepäck. Die Fluglinien reagieren auf diesen Trend. Die Maße für kostenfreies Handgepäck wurden verkleinert. Trolleys, die man mit in die Kabine nehmen darf, werden extra berechnet, oder sind nur bei einem höheren Ticket-Tarif inkludiert. Der teuerste Lauda/Ryanair-Tarif beinhaltet zwei Handgepäckstücke, aber kein Aufgabegepäck. Der Platz in der Kabine wird für „bezahltes" Handgepäck freigehalten. Die Folge für alle Passagiere, die „normales" kostenfreies Handgepäck mitbringen: Das Handgepäck wandert in den Frachtraum, was für Wertgegenstände Folgen haben kann.

Die Fluglinien weisen vorab darauf hin. So informiert die Lufthansa die Passagiere, dass "Sie bei stark frequentierten Flügen möglicherweise auch regelkonformes Handgepäck vor dem Einsteigen am Gate aufgeben müssen". Die Tochter Eurowings teilt mit, dass "wenn Sie nur den Basic Tarif gebucht haben, kann es passieren, dass Sie ihr Handgepäck aufgeben müssen." Bei Ryanair heißt es: "Stellen Sie bitte sicher, dass Sie am Flugsteig alle Wertgegenstände aus Ihrem Handgepäck nehmen, falls es im Frachtraum transportiert werden muss."

Haftung strittig

Laut FairPlane, der Plattform für Fluggastrechte, ist nämlich in den Allgemeinen Beförderungsbedingungen der Airlines festgelegt, dass Wertgegenstände, Medikamente, Dokumente, Fotoausrüstung, Sonnenbrillen, Wohnungsschlüssel und technische Geräte mit Lithiumbatterien im Handgepäck befördert werden müssen. Andernfalls kann die Airline bei Verlust oder Beschädigung die Haftung ablehnen. Einige Luftfahrtunternehmen vertreten die Ansicht, dass das auch für Handgepäck gilt, welches gegen den Willen des Passagiers wegen Platzmangels in den Frachtraum wandert.

Das hält FairPlane wiederum für bedenklich. Die Rechtsansicht kann allenfalls dann richtig sein, wenn dem Fluggast, bevor ihm das Handgepäck abgenommen wird, die Möglichkeit eingeräumt wurde, solche Wertgegenstände mit in die Flugzeugkabine zu nehmen, erklärt Roland Schmid, FairPlane-Sprecher. Wenn das nicht der Fall ist, muss auch für diese Gegenstände nach den Bestimmungen des Montrealer Übereinkommens in der Höhe von bis zu etwa 1.350 Euro gehaftet werden.

Dennoch wird Flugpassagieren, die eine Flugreise mit Handgepäck antreten, geraten, sicherheitshalber eine kleine Tragetasche für die Aufbewahrung von Wertgegenständen mitzunehmen.

(red./herbas)