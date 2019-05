Mit 14 km/h auf die höchste Statue der Welt

Auf ein prestigeträchtiges Projekt verweist Otis mit seinen Aufzügen für die „Statue of Unity“ in Indien. Die 240 m hohe „Statue of Unity“ in Indien wurde im Bundesstaat Gujarat auf der Flussinsel Sadhu Bet gegenüber dem Narmada-Damm errichtet. Allein der Sockel des prestigeträchtigen Projekts misst 58 Meter. Die Statue ist von innen begehbar. In 153 Metern Höhe, in Brusthöhe, befindet sich eine Aussichtsplattform, wo die Besucher durch Öffnungen nach außen blicken können. Die Besucher können aber mit dem Aufzug nach oben fahren. Insgesamt umfasst der Auftrag zehn Otis-Aufzüge, einschließlich des Hochgeschwindigkeitsaufzugs Skyrise, der mit einer Geschwindigkeit von vier Metern pro Sekunde fahren wird.

Ein Teil der Geschichte Indiens

Die massive Konstruktion, die von Larsen & Toubro gebaut wurde, ist Sardar Vallabhbhai Patel gewidmet, dem ersten stellvertretenden indischen Premierminister und Führer des unabhängigen Indiens. Shri Narendra Modi, Premierminister von Indien, legte den Grundstein der Statue im Jahr 2013, als er Ministerpräsident von Gujarat war. Das Eisen für die Statue und der umgebenden Gebäude wurde von 500.000 indischen Bauern gesammelt, die ihre gebrauchten landwirtschaftlichen Instrumente spendeten: Dies führte zum Namen „Statue der Einheit“.

Die Statue wurde durch das in Mumbai angesiedelte Ingenieursbüro Larsen & Toubro geplant und innerhalb von dreieinhalb Jahren unter Einsatz von 250 Ingenieuren und 3000 Arbeitern erbaut. Die Kosten für den Prestigebau betrugen etwa 380 Millionen Euro. Der bildhauerische Entwurf stammt von Ram Vanji Sutar, der zuvor schon zahlreiche Skulpturen indischer Persönlichkeiten erstellt hatte. Die Statue ist von innen begehbar.

Bis Bebenstärke 6,5

Bautechnisch besteht die Statue aus zwei Zylindern aus Stahlbeton im Inneren, die von einem Stahlskelett umgeben sind. Die äußere Hülle bildet eine Bedeckung aus 8 mm dicken Bronzeplatten. Beim Bau wurden im Inneren 1700 Tonnen Bronze, sowie weitere 1850 Tonnen für die Bronzeverkleidung, 210.000 Kubikmeter Beton, 18.500 Tonnen Bewehrungsstahl und 6.500 Tonnen Baustahl verbraucht. Die Bronzeplatten wurden in China angefertigt. Die Statue ist so ausgelegt, dass sie Windgeschwindigkeiten bis 220 km/h und Erdbeben einer Magnitude von 6,5 widerstehen kann.

Otis kann auf eine lange Liste weltberühmter Monumente verweisen, die mit seinen Aufzügen bestückt wurden. Dazu gehören die Christus-Statue des Erlösers (Brasilien, Rio de Janeiro), der Eiffelturm (Paris, Frankreich), Burj Khalifa (Dubai, Vereinigte Arabische Emirate), dem Empire State Building (New York, USA) und den Petronas Twin Towers (Kuala Lumpur, Malaysia)“, nennt Roman Teichert, Geschäftsführer von Otis Österreich, die weltweiten Vorzeigeprojekte.

