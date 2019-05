Späte Osterferien bescheren AUA und Lufthansa dickes Passagierplus

Die späten Osterferien haben der AUA-Mutter Lufthansa im April ein dickes Passagierplus beschert. Zusammen mit ihren Töchtern wie Swiss, Austrian und Eurowings beförderte Europas größte Fluggesellschaft rund 12,5 Millionen Fluggäste und damit 3,0 Prozent mehr als ein Jahr zuvor, wie sie am Montag in Frankfurt mitteilte. Im Vorjahr waren die reisestarken Osterferien teilweise in den März gefallen.

Die Auslastung der Jets verbesserte sich konzernweit um 2,0 Prozentpunkte auf 83,3 Prozent. Abwärts ging es hingegen weiter im Frachtgeschäft. Trotz eines deutlich vergrößerten Angebots ging die Verkehrsleistung um 4,2 Prozent auf 885 Millionen Tonnenkilometer zurück. Die Auslastung der Frachträume verschlechterte sich um 8,4 Prozentpunkte auf 59,3 Prozent.

Die Swiss hat im April (ohne die Passagiere der Edelweiss Air) zwar mehr Passagiere befördert als im Vorjahresmonat. Die Zahl der durchgeführten Flüge ist aber gegenüber April 2018 noch höher gestiegen. Insgesamt flogen im letzten Monat 1,65 Millionen Fluggäste mit der Swiss, was einer Zunahme von 3,2 Prozent im Vergleich zum April 2018 entspricht, wie aus den am Montag publizierten Verkehrszahlen hervorging. Gemessen an den Sitzkilometern (ASK) erhöhte die Swiss ihr Angebot um 0,5 Prozent. Die verkauften Sitzkilometer stiegen in der Folge um 0,2 Prozent. Die Auslastung der Swiss-Flüge - der sogenannte Sitzladefaktor - zeigte sich aber mit 85 Prozent erneut rückläufig und sank im Vergleich zum Vorjahresmonat um 0,2 Prozentpunkte, wie einer Mitteilung zu entnehmen war.

1,3 Millionen Passagiere bei AUA

Im April sind rund 1,3 Millionen Passagiere mit den Austrian Airlines geflogen, um 5,9 Prozent mehr als im April 2018. Die Auslastung ist gegenüber dem Vorjahresmonat um 4,1 Prozentpunkte auf durchschnittlich 81,4 Prozent gestiegen. Vor allem die Nordamerika-Langstrecke habe sich mit einem Passagierplus von 18,2 Prozent auf 73.200 erfreulich entwickelt.

Das Gesamtangebot gemessen in ASK ist um 6,8 Prozent erhöht worden, die verkauften Sitzkilometer sind um 12,5 Prozent gestiegen. Die Anzahl der AUA-Flüge ist um 2,1 Prozent auf 11.895 erhöht worden.

"Trotz des erhöhten Angebots ist auch die Auslastung auf unseren Strecken nach Nordamerika gestiegen - um 7,3 Prozentpunkte auf 86,4 Prozent", sagte AUA-Vorstand Andreas Otto laut Mitteilung. Die Strategie, verstärkt nach Nordamerika zu fliegen, habe sich als richtig erwiesen.

Von Jänner bis April 2019 hat die AUA in Summe über 3,9 Millionen Passagiere befördert, um 6,9 Prozent mehr als in den ersten vier Monaten 2018. Das Angebot ist um 6,9 Prozent erhöht worden, die verkauften Sitzkilometer sind um 9,1 Prozent gestiegen. Die Auslastung wurde um 1,6 Prozentpunkte auf 75,6 Prozent verbessert. Die Anzahl der von der AUA durchgeführten Flüge hat seit Jahresbeginn um 3,9 Prozent auf 40.649 zugenommen.

(APA/dpa-AFX/sda)