Milliardeninvestition: VW will Batterien für E-Autos selber bauen

Lange hat man gezögert, jetzt ist es fix: Volkswagen steigt in die Batterie-Produktion ein. Das hat der Aufsichtsrat am Montagabend, vor der heutigen Hauptversammlung, entschieden. Knapp eine Milliarde Euro soll in den Aufbau des Produktionsstandorts in Salzgitter fließen.

VW will sich binnen weniger Jahre zu einem führenden Anbieter batteriegetriebener Fahrzeuge wandeln und benötigen dafür enormen Mengen an Batteriezellen. Konzernchef Herbert Diess hat bereits früh mit einer eigenen Zellfertigung geliebäugelt, hätte dies wegen der hohen Kosten aber am liebsten zusammen mit anderen Herstellern und Lieferanten gemacht.

Nun wagt VW den Alleingang. „Die Arbeitnehmervertreter im Aufsichtsrat begrüßen die Entscheidungen und unterstützen die Entscheidung für eine Zellfertigung ausdrücklich“, sagte Betriebsratschef Bernd Osterloh laut einem „Welt"-Bericht. „Es handelt sich um Weichenstellungen, mit denen wir sowohl Beschäftigungssicherung als auch Wirtschaftlichkeit nachhaltig weiterentwickeln können", so Osterloh.

"Schauen uns weitere Standorte in Europa an"

VW denkt auch schon über weitere Fabriken nach. "Wir schauen uns auch weitere Standorte in Europa an", sagte Beschaffungsvorstand Stefan Sommer am Dienstag vor Journalisten am Rande der Hauptversammlung in Berlin. Auch Emden komme grundsätzlich für eine Batteriezellenfertigung in Frage.

Volkswagen benötige für seine ehrgeizigen Pläne zum Ausbau der Elektromobilität in Europa eine Gesamtkapazität für Batteriezellen von 150 Gigawatt-Stunden Speicherkapazität. Davon sei die in Salzgitter anfangs geplante Kapazität von mehr als zehn Gigawatt-Stunden nur ein Bruchteil.

Sommer, der vor seinem Wechsel zu Volkswagen Chef des Zulieferers ZF Friedrichshafen war, sagte, anfangs würden in Salzgitter rund 700 Mitarbeiter arbeiten. Die Zahl könnte sich im Laufe der nächsten Jahre verdoppeln.

