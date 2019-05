Großhändler Conad wird zu Zukauf größte Supermarktkette in Italien

Die italienische Großhandelskette Conad, die 2014 bereits 50 Billa-Supermärkte in Italien vom deutschen Rewe-Konzern erworben hat, rückt zur größten italienischen Supermarktkette auf. Conad schloss ein Abkommen mit der französischen Gruppe Auchan Retail über den Erwerb von 1600 Supermärkten mit den Marken Auchan und Simply ab.

Der Deal müsse erst von den italienischen Kartellbehörden genehmigt werden, teilte Conad in am Dienstag in einer Presseaussendung mit. Dank der Akquisition rücke Conad mit einem Marktanteil von 19 Prozent und einem Jahresumsatz von 17,1 Milliarden Euro zu Italiens größter Supermarktkette vor der Genossenschaft Coop auf.

Conad meldete für 2018 mit 3300 Supermärkten einen Umsatz von 13,4 Milliarden Euro. Auchan verzeichnete in Italien mit 1600 Supermärkten einen Umsatz von 3,7 Milliarden Euro. Auchan beschäftigt in Italien 18.000 Mitarbeiter.

(APA)