US-Firmen ziehen massiv Geld aus Europa ab

Ein dramatisches Bild bei den ausländischen Direktinvestitionen (FDI) in Europa zeichnet die internationalen Unternehmensberatung A.T. Kearney. Laut einer Studie ziehen US-Firmen, ausgelöst durch die US-Steuerreform, ihre Gewinne aus Europa ab. Die Zuflüsse ausländischer Direktinvestitionen nach Europa 2018 sind um 73 Prozent gesunken, von 372 Milliarden auf 100 Milliarden Dollar, erklärt Robert Kromoser, Managing Director von A.T. Kearney Austria.

Dafür verantwortlich zeichnet in erster Linie die US-Steuerreform. In den USA ansässige Unternehmen ziehen ihre im Ausland erwirtschafteten Gewinne lieber ab, statt sie – wie früher – wieder direkt zu investieren, so Kromoser weiter.

Trotzdem zählen die europäischen Industrieländer noch immer zu den beliebtesten Standorten für Investoren, belegen sie doch drei der Top-5-Plätze. So verbesserte sich Deutschland um einen Platz und rangiert hinter den USA auf Platz zwei. Nach Kanada folgen das Vereinigte Königreich auf Platz vier vor Frankreich. Italien verbesserte sich auf Rang 8 und schaffte es damit - das zweite Jahr in Folge – unter die Top 10. Die Schweiz verlor hingegen vier Plätze, liegt nun auf Rang 13.

Österreich unter den Shootingstars

Österreich zählt zu den Top-3-Aufsteigern des Jahres. Belegte es im letzten Jahr noch den durchwachsenen Platz 24, konnte sich die Alpenrepublik 2018 auf Platz 21 verbessern. Dabei fällt auf, dass die größten Sprünge in mittelgroßen europäischen Märkten stattgefunden haben. Österreich stieg nach Dänemark und Spanien am drittstärksten. „Österreichs Sprung nach oben im Ranking beruht auf dem wirtschaftsfreundlichen Steuerumfeld. Das Steuersystem des Landes gilt als das zehntbeste System der Welt und übertrifft Länder wie die Vereinigten Staaten, Kanada und Deutschland mit großem Abstand“, analysiert Kromoser.

– (c) A.T. Kearney

Die Ankündigung, eine Digitalsteuer im Alleingang einführen zu wollen, wirkte allerdings dämpfend. Auch bei Forschung und Entwicklung (F&E) spielt Österreich ganz vorne mit. Hier rangiert laut AT Kearney Österreich, hinter Schweden, sogar an zweiter Stelle und hat eine nationale Strategie zur Weiterentwicklung seines F&E-Know-hows entwickelt.

Auffällig ist der anhaltende Trend zum „Multilokalismus“. Diese Gegenbewegung zur Globalisierung setzt, angetrieben durch verändertes Konsumverhalten und neue Technologien, auf dezentralisiertes Handeln und eine starke Regionalisierung der Unternehmen. Untermauert wird diese These durch das Studienergebnis, dass für die Mehrheit der Anleger nicht die Länder der Ausgangspunkt für Investitionsentscheidungen sind, sondern die Städte.

Optimismus flaut ab

Brexit, Staatsschuldenkrise und US-Handelsstreit sorgen weiterhin für Verunsicherung und trüben den wirtschaftlichen Ausblick. Trotz Abkühlung der Weltwirtschaft zeigen sich immerhin 62 Prozent der Investoren mehr als optimistisch, was die globale Weltwirtschaft betrifft. Allerdings schwindet ihr Optimismus langsam. Auch für Europa und Eurasien sind die Investoren zuversichtlich. Waren vergangenes Jahr noch 27 Prozent eher optimistisch als pessimistisch, sind es dieses Jahr nur noch 18 Prozent. Die Investoren rechnen gerade in Industrieländern wieder mit höherer politischer Instabilität und wirtschaftlichen Risiken. Auch fürchten viele Investoren ein Ansteigen protektionistischer Vorschriften. Dagegen hat die Angst vor geopolitischen Spannungen abgenommen.

(red.)