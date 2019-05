Was ist auf dem Wohnungsmarkt in Deutschland schiefgelaufen?

Wien. Karl Marx war eben ein Deutscher. 171 Jahre nach dem Kommunistischen Manifest streitet seine alte Heimat wieder über Enteignung und Kollektivierung. Erst startete der linke Volkswirt Rouzbeh Taheri in der Bundeshauptstadt ein Volksbegehren gegen Miethaie, dann legte Juso-Chef Kevin Kühnert in einem „Zeit“-Interview nach und forderte die Vergesellschaftung von BMW und anderer Großkonzerne. Der Aufruhr war und ist groß. Seit Wochen geisterte durch Deutschland eine Sozialismusdebatte, ein Ende ist nicht in Sicht.

