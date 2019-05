Wie Österreicher mit Chinas Müll Geld machen

Es war damals die größte Akquisition eines deutschen Betriebs durch Chinesen: Um rund 1,4 Milliarden Euro übernahm das chinesische Staatsunternehmen Beijing Holding Enterprises 2016 den norddeutschen Müllverbrenner EEW. Dem Pekinger Konglomerat, das in der Gasversorgung, Wasseraufbereitung und Abfallverwertung tätig ist und nebenbei Bier braut, ist es um deutsche Technologie gegangen.



Die Volksrepublik ist der größte Abfallproduzent weltweit. Kein Land spült so viel Plastikmüll in die Ozeane. 2016 produzierten Chinesen, rund ein Fünftel der Weltbevölkerung, ein Viertel aller Siedlungsabfälle, bis 2025 könnte sich Chinas Hausmüll mehr als verdoppeln – auf 500 Millionen Tonnen jährlich. Ein Großteil davon, bis zu zwei Drittel, sind Speiseabfälle. Zum Vergleich: Österreicher schmeißen 14 Prozent der Lebensmittel unnötig weg.



Für die Volksrepublik, wo 16 Millionen unter der Armutsgrenze leben, hat die Lebensmittelverschwendung nicht nur soziale, sondern auch ökologische Folgen. CO 2 wird sinnlos in die Atmosphäre gestoßen, Wasserressourcen und Ackerland werden verschwendet. Doch wie es die Müllkatastrophe eindämmen soll, weiß China (noch) nicht. Daher blickt der Staatssektor nach Europa mit seinen Weltführern im Bereich der Abfall- und Recyclingwirtschaft. Auch heimische Firmen profitieren vom Aufholbedarf der Chinesen.

Jetzt weiterlesen mit premium Sie sind bereits Abonnent? Klicken Sie hier, um sich einzuloggen ("Die Presse", Print-Ausgabe, 19.05.2019)

Jetzt zum Economist Morgenmail-Newsletter anmelden Starten Sie mit den wichtigsten Wirtschaftsnachrichten und Analysen der „Presse“ in den Tag. Alles was wichtig war und wird um 7 Uhr in Ihrem Postfach. Jetzt anmelden Ich stimme zu, den oben angeführten Newsletter zugeschickt zu bekommen. Ich kann diese Zustimmung jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen. Details dazu in der Newsletter-Datenschutzerklärung. Dieses Formular wird durch das reCAPTCHA von Google geschützt. Datenschutzerklärung und Nutzungsbedingungen.

Meistgekauft