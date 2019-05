Neuer Vorwurf bei Daimler

Stuttgart. Der kürzlich aufgekommene Verdacht einer weiteren Manipulation von Dieselabgaswerten beim Autobauer Daimler könnte laut „Bild am Sonntag“ deutlich mehr Fahrzeuge betreffen. Motoren mit der fraglichen Funktion sind nicht nur in Geländewagen der Modellreihe GLK eingebaut, sondern auch in bestimmten Autos der C-, E- und S-Klasse von Mercedes-Benz.

Das hat ein Daimler-Sprecher bestätigt. Daimler hält die Funktion aber nicht für illegal. Laut „Bild am Sonntag“ geht es um eine spezielle Softwarefunktion für die Temperaturregelung des Kühlmittelkreislaufs, die dafür sorge, dass die Stickoxidgrenzwerte auf dem Prüfstand eingehalten würden, nicht aber auf der Straße. Dass die Funktion im GLK steckt und von den Behörden untersucht wird, ist Mitte April bekannt geworden. Nach Angaben des deutschen Verkehrsministeriums handelt es sich um ein laufendes Verfahren vom Herbst 2018. Vor Abschluss könne man nichts dazu sagen.

Daimler betonte, man habe dem Kraftfahrtbundesamt die Funktion bereits im Mai 2018 erstmals dargelegt und kooperiere. Die Anhörung laufe noch. Aussagen über einen Rückruf oder die Zahl der betroffenen Fahrzeuge seien zum jetzigen Zeitpunkt reine Spekulation. Für knapp 700.000 Dieselfahrzeuge hat das KBA Daimler bereits zu einem Rückruf verpflichtet. Insgesamt etwa drei Millionen Autos rüstet Daimler auf freiwilliger Basis per Update nach. (ag.)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 20.05.2019)