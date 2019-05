Schokolade naschen so viel man will

Der Nussriegel „Knoppers“ wurde vom deutschen Fachmagazin „Lebensmittel Praxis“ zum Produkt des Jahres 2019 gewählt. Die Produktion der Süßigkeit im thüringischen Ohrdruf, wo das Unternehmen Storck eine Fabrik betreibt, ist geradezu explodiert. „2018 haben wir 20 000 Tonnen produziert, 200 Prozent mehr als 2017“, sagte Werks-Chef Luis Galrao zur „Bild-Zeitung“. Das unternehmen sucht händeringend Mitarbeiter, jetzt sollen 130 neue Leute auf einmal dazukommen.

Die Mitarbeiter, die zwischen 13 bis 17 Euro pro Stunde bezahlt bekommen, dürfen während der Schicht so viel naschen, wie sie wollen. Die meisten Stellen sollen werden zwischen Juni und August 2019 besetzt werden. Gesucht werden Maschinen-Bediener und Verpacker, Fahrer, Elektriker und Mechaniker und Teamleiter. Auch Auszubildende sind gefragt.

Das 1903 gegründete Unternehmen ist seit 1993 in Thüringen ansässig. Nun soll kräftig ausgebaut werden. Laut Plan werden bis 2020 allein in Ohrdruf 50 bis 90 Millionen Euro für neue Produktionshallen und modernere Maschinen investiert. Insgesamt setzt Storck Schätzungen zufolge in einem schrumpfenden Süßwarenmarkt 2,7 Milliarden Euro um. Das Wachstum beträgt über sieben Prozent.

(red./herbas)