Reisekonzern Thomas Cook legt Bruchlandung an der Börse hin

Viele Kunden des britischen Reiseunternehmens Thomas Cook wandten sich am Sonntag an den Konzern, um zu erfahren, was aus ihren Flug- und Hotelbuchungen wird. Die Aktie von Thomas Cook war am Freitag um knapp 40 Prozent abgestürzt. Der Tiefflug setzte sich am Montag Vormittag fort. Die Aktie büßte weitere 24 Prozent ein. Der Konzern, der im Vorjahr 9,6 Milliarden Pfund umgesetzt hat, ist an der Börse keine 140 Millionen Pfund mehr wert.

Die US-Großbank Citigroup hatte das Papier zuletzt als wertlos eingestuft, nachdem der Reisekonzern in den sechs Monate bis Ende März einen Nettoverlust in Höhe von 1,47 Milliarden Pfund (1,69 Milliarden Euro) gemacht hatte.

Als Grund für die tiefroten Zahlen nannte Thomas Cook in der Vorwoche unter anderem die Unklarheit um den EU-Austritt Großbritanniens. Sie führe dazu, dass viele Kunden auf Reisen ins Ausland verzichteten. Im selben Zeitraum des vorhergehenden Geschäftsjahrs hatte der Nettoverlust noch bei 254 Millionen Pfund (rund 289 Millionen Euro) gelegen.

Der Konzern betonte, die jüngsten Entwicklungen hätten "keine Auswirkung auf künftige Urlaube oder Flugbuchungen". Alle Reisen seien abgesichert, so dass Kunden "auch weiterhin mit Vertrauen buchen" könnten, erklärte Thomas Cook weiter.

Unternehmenschef Peter Fankhauser sagte, der aktuelle Börsenkurs spiegle wider, dass es im Vergleich zum Vorjahreszeitraum weniger Buchungen gegeben habe. Er warnte, die Verunsicherung der Kunden, höhere Hotel- und Kraftstoffpreise bedeuteten für den Rest des Jahres "weiteren Gegenwind" für Thomas Cook.

Airlines stehen zum Verkauf

Rettendes Geld erhofft sich Thomas Cook jetzt von dem Verkauf seiner Fluggesellschaften. "Wir wollen die Überprüfung des Airline-Geschäfts zu einem guten Abschluss führen, um die Liquidität des Konzerns zu verbessern", sagte Fankhauser. Mehrere Interessenten hätten Gebote für die gesamte Airline-Gruppe sowie Teile davon abgegeben. Namen von Interessenten nannte der Manager nicht. Die Lufthansa hatte jedoch jüngst schon erklärt, dass sie ein unverbindliches Gebot für Condor abgegeben habe.

Thomas Cook hatte seine Ferienfluggesellschaften Anfang Februar zum Verkauf gestellt. Das Geld aus dem Verkauf will Fankhauser nutzen, um noch mehr in eigene Hotels und neue Technologien zur Reisevermarktung zu investieren. Um auf jeden Fall über den nächsten Winter zu kommen, hat sich der Reisekonzern bei Banken bereits eine Kreditlinie über 300 Millionen Pfund gesichert.

(APA/AFP)