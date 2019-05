Die EU steigerte ihren Überschuss im Handel mit den USA

Brüssel/Washington. Das Plus der Europäischen Union im Handel mit den USA betrug im Vorjahr 139 Mrd. Euro. Dies geht aus am Montag veröffentlichten Eurostat-Daten hervor. Der Wert der EU-Exporte in die USA betrug demnach 407 Mrd. Euro, während die US-Importe in die EU 268 Mrd. Euro ausmachten. Auch in den vergangenen zehn Jahren habe die EU einen Handelsüberschuss erzielt.

Die USA sind der Statistikbehörde zufolge im Jahr 2018 der größte Abnehmer der EU gewesen. 21 Prozent der gesamten Exporte aus der Europäischen Union seien in die Vereinigten Staaten gegangen. Produkte aus den USA haben mit 14 Prozent den zweitgrößten Anteil an EU-Importen, an erster Stelle liegen Waren aus China mit 20 Prozent.

Österreich importierte laut Eurostat im Jahr 2018 Waren im Wert von 3,9 Mrd. Euro aus den USA, der Wert der österreichischen Exporte in die USA wird mit 9,9 Mrd. Euro angegeben. Die Statistik Austria bezifferte im März Österreichs Einfuhren aus den USA mit rund sechs Mrd. Euro, die Ausfuhren in die USA machten demnach 10,6 Mrd. Euro aus. (APA)

