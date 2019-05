Bitcoin ist so überbewertet wie 2017

Wien. Was kann eine virtuelle Recheneinheit wert sein? Diese Frage beschäftigt Fans der Kryptowährung Bitcoin seit mehr als zehn Jahren. Und seit dem Boom Ende 2017 auch Ökonomen und Experten von der Wall Street. Nach einem brutalen Abverkauf von 2018 geht es mit Bitcoin seit April wieder nach oben. Rasant. Aber Vorsicht, sagt die US-Großbank JP Morgan. Ihren Analysten zufolge ist die virtuelle Münze aktuell so stark überbewertet wie zuletzt während des Booms 2017. Damals war der Preis für einen Bitcoin kurz auf rund 20.000 Dollar gestiegen – und in den Folgemonaten auf bis zu 3000 kollabiert. Am Montag stand der Preis bei rund 7700 Dollar.

